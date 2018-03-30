ОБСЄ планує відкрити нові передові патрульні бази на території ОРДО, – Хуг

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ планує відкрити нові передові патрульні бази в містах на території окупованих районів Донецької області, зокрема біля кордону з Росією. Про це на брифінгу повідомив перший заступник глави ОБСЄ Олександр Хуг.

"Ми плануємо відкривати нові передові патрульні бази у двох районах поблизу лінії розмежування, наприклад у Докучаєвську, там, де нам надають підтримку збройні формування. Але ми також плануємо відкрити передові патрульні бази поблизу неконтрольованих ділянок кордону з Російською Федерацією, в таких населених пунктах, як Новоазовськ та Амвросіївка", - зазначив Хуг.

При цьому він уточнив, що щодо цих двох населених пунктів ОБСЄ досі не отримала однозначної відповіді від бойовиків Донецька про те, чи готові вони надати місії відповідну підтримку для відкриття там передових баз

За його словами, СММ ОБСЄ не зможе показати повну картину, поки їй будуть обмежувати доступ.

Нагадаємо, на Донбасі з 00:01 30 березня почало діяти чергове перемир'я, цього разу воно приурочене до наступних великодніх свят. Пізніше в штабі АТО повідомили, що станом на ранок 30 березня бойовики двічі порушили перемир'я.

В ОБСЄ підкреслили важливість дотримання наказів про припинення вогню, а також дисциплінарних заходів у разі порушення домовленостей. Також відзначають важливість відмови від наступальних дій і розвідувальних операцій, незастосування вогню у відповідь, а також відведення озброєння.