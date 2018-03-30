Одного з обвинувачених у злочинах на Майдані взяли під варту, - ГПУ

За наполегливої позиції прокурорів Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України вчора, 29 березня, одному з обвинувачених у кримінальному провадженні про злочини під час Євромайдану було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, а кримінальне провадження призначено до судового розгляду. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГПУ 30 березня.

Зокрема, повідомляється, що в даному кримінальному провадженні звинувачуються дві особи з числа так званих "титушек".

"Двох "титушек", які були у складі угруповання "Оплот", звинувачують у скоєнні незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій з застосуванням фізичного насильства; хуліганство вчинене групою осіб у тому числі із застосуванням предметів, спеціально пристосованих і заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень; в пособництві незаконному позбавлення свободи людини і катування, тобто умисне заподіяння сильного фізичного болю, фізичних та моральних страждань шляхом муки і інших насильницьких дій", - йдеться в повідомленні ГПУ.

Згідно з інформацією, що надійшла, всі ці дії були здійснені в ніч на 21-22 січня 2014 року у м. Києві, а також в ніч з 18.02.2014 на 19.02.2014 в центральній частині міста та на перехресті вулиць Великої Житомирської та Володимирської. Вчинені злочину потрапляють під ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 146, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 296, ч. 4 ст. 296, ст. 340 КК України. Запобіжний захід у відношенні іншого підсудного - утримання під вартою залишився незмінним. Досудове розслідування відносно інших організаторів і виконавців злочинів під час цих подій триває.

Я повідомлялося раніше, прокуратура продовжує розслідування злочинів на Майдані в 2013-2014 рр. По 2017 рік в суд було направлено 21 обвинувальний акт та повідомлено про підозру 42 особам в рамках розслідування злочинів на Майдані в 2013-2014 рр.