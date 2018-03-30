Президент Петро Порошенко підписав закон щодо стабілізації діяльності "Чорноморнафтогазу" у зв’язку з тимчасовою окупацією території України. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"Президент Петро Порошенко підписав Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стабілізації діяльності Державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" у зв’язку з тимчасовою окупацією території України", - йдеться у повідомленні.

Документ, зокрема, передбачає продовження строку дії спеціальних дозволів на користування надрами, наданих товариству на ділянки, розташовані на тимчасово окупованій території України, а також заборону до 1 січня 2019 року на порушення справ про банкрутство товариства та припинення проваджень у справах, порушених до 1 січня 2017 року.

В АП зауважили, що запровадження закону сприятиме нормалізації діяльності ДАТ «Чорноморнафтогаз», а також забезпеченню захисту майнових інтересів України у міжнародних судових інстанціях.

Нагадаємо, закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стабілізації діяльності державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" у зв'язку з тимчасовою окупацією території України" був ухвалений 18 травня 2017 року.

Пізніше президент повернув цей закон до Верховної Ради зі своїми пропозиціями.

13 березня парламент проголосував за закон із пропозиціями глави держави.