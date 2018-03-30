Порошенко прозвітував про свої доходи і видатки за рік

Загальна сума доходів, отриманих Петром Порошенком за 2017 рік, дорівнює 16 303 874 гривням. 336 000 із них становить заробітна плата, яку глава держави із року в рік в повному обсязі перераховує на благодійні цілі. 15 795 874 гривень – проценти по депозитах. З цими та іншими даними можна ознайомитися у електронній декларації Петра Порошенка за 2017 рік, яка сьогодні, 30 березня, з'явиться у відкритому доступі. Про це йдеться у повідомленні на сайті президента.

Із суми річного доходу Порошенка сплачено податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18%, якою обкладаються заробітна плата та відсотки по депозитах. Із зазначених доходів також стягнуто 1,5% військового збору.

Сума коштів, які Петро Порошенко зберігає на банківських рахунках, зменшилася за рік на 430 тисяч доларів.

Згідно закону, президент задекларував витрати за попередній рік, - в тому числі, як і обіцяв, кошти, які були витрачені на відпочинок. Ті гроші було офіційно перераховано у безготівковій формі із раніше задекларованих власних рахунків, із дотриманням банківського та податкового законодавства України. Сума – в два рази менша за цифри, які фігурували у ЗМІ. Жодної копійки не витрачено із державного бюджету.

Як зазначає "Укрінформ", близько двохсот мільйонів гривень у 2017 році склали витрати на благодійну діяльність, як-то: соціальні, культурні, медичні програми, підтримка армії. Вони не відображені у декларації на тій підставі, що подібна діяльність здійснювалася не фізичною особою, а всеукраїнською організацією «Благодійний Фонд Порошенка» та юридичними особами, бенефіціарним власником яких є Петро Порошенко і які зазначені в його електронній декларації.

Загальна сума подібних витрат на соціальну благодійність та зміцнення обороноздатності країни за період з 2014 по 2017 включно перевищила 800 мільйонів гривень.

Протягом 2017 року Петро Порошенко не отримував дивідендів від підприємств, кінцевим бенефіціаром яких він є.

Нагадаємо, свою частку в найбільшому активі, корпорації «Рошен», Петро Порошенко передав у довірчу власність «Ротшильд», всесвітньо відомій компанії з бездоганною репутацією. Минулого року, згідно відповіді на запит Прес-служби Адміністрації Президента, бюджети різних рівнів отримали від «Рошену» 1 мільярд 188 мільйонів гривень податків, зборів, єдиного соціального внеску та митних платежів. За 2014-17 роки сума таких платежів склала 4 мільярди 466 мільйонів гривень.

Липецьку кондитерську фабрику «Рошен», як відомо, зупинено і закрито згідно рішення менеджменту корпорації. Севастопольський морський завод спочатку було «націоналізовано» окупаційною владою Севастополя, а на початку цього року незаконно проголошено про його перехід в «державну власність Росії». Однак де-юре з точки зору міжнародного та українського права це підприємство залишається українським, і саме тому воно значиться в декларації.

Незмінним залишився перелік цінних паперів, якими володіє Порошенко, його нерухомого та рухомого майна: нічого нового у порівнянні з 2016 роком.

Щодо однієї із земельних ділянок у Києві, яка належить Петру Порошенку, він отримав обов’язковий до виконання ним як власником припис на влаштування підпірної стіни на схилі ділянки, раніше ним вже неодноразово задекларованої. Отримання санкції на відповідні роботи, згідно закону, відображено в розділі "Об'єкти незавершеного будівництва". Крім укріплення схилу, інших будівельних робіт на ділянці не передбачається.

Петро Порошенко декларує доходи з 1997 року, і як відомо, свої статки заробив до того, як став Президентом.

2016-го року, в тому числі і завдяки зусиллям глави держави, внаслідок його політичної волі, в країні запрацювала система відкритого публічного декларування свої статків високопосадовцями. У кожної такої особи, на думку Президента, статки та видатки мають бути підтверджені легальними, зрозумілими суспільству доходами, з яких сплачені податки. Саме таким критеріям відповідає електронна декларація Президента. «Кожна гривня моїх статків задекларована, і я переконаний, що таку ж прозорість мають продемонструвати всі українські державні службовці, а також політики, як ті що при владі, так і ті, хто в опозиції. І у всіх «дебет з кредитом» повинен триматися купи", - каже Петро Порошенко.