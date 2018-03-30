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Порошенко запровадив стипендії для дітей з інвалідністю за досягнення у спорті

30 березня, 2018 - 15:07
Фото: president.gov.ua

Президент Петро Порошенко своїм указом запровадив 100 нових стипендій для дітей з інвалідністю за високі досягнення в загальноукраїнських спортивних змаганнях.

Відповідний указ Президент підписав на церемонії нагородження паралімпійців, повідомляє Укрінформ.

«Хочу наголосити, що цим президентським указом засновується 100 нових стипендій для дітей з інвалідністю за високі досягнення в загальноукраїнських спортивних змаганнях», - зазначив Президент.

За його словами, відповідний указ сприятиме створенню умов для подальшого розвитку паралімпійського і дефлімпійського спорту в Україні.

Також Президент додав, що в указі є «чіткі доручення» Кабінету міністрів України, адміністраціям, суб'єктам місцевого самоврядування. «Це є демонстрація тих пріоритетів, які має українська влада, і першим пріоритетом є ви», - наголосив Порошенко, звертаючись до присутніх на церемонії паралімпійців.

 

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