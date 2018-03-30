Президент Естонії зустрілась з українськими жінками-військовими

Естонський президент Керсті Кальюлайд в своїй резиденції в Таллінні прийняла українських жінок-військових, які прибули на реабілітацію в центр Міноборони Естонії «Селі».

Про це президент Естонії написала на своїй сторінці у Facebook.

«Селі приймає ветеранів війни в Україні, що продовжується. Наразі «Селі» піклуватиметься п’ятьма українськими жінками (військовими - ред.) медиками. Всього за останні три роки в «Селі» побували більше як 80 українців», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло раніше Посольство України в Естонії, на реабілітацію до Таллінна прибула група українських військовослужбовців-медиків. До складу групи входять жінки-медики, які є військовослужбовцями Збройних сил України та проходять службу у зоні бойових дій на Донбасі.

Протягом трьох тижнів вони проходитимуть медичну реабілітацію у військовому шпиталі Міністерства оборони Естонської Республіки «Селі» за кошти естонської сторони.

В аеропорту Таллінна українських захисників Батьківщини привітали тимчасовий повірений у справах України в Естонії Василь Яковенко, а також представники естонського оборонного відомства Андрес Сіплейн та Теет Лаіневее.