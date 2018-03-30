РФ висилає 60 американських дипломатів

58 співробітників посольства США в Москві і два працівника Генерального консульства в Єкатеринбурзі оголошені persona non grata, їм належить покинути Росію до 5 квітня, повідомляє Інтерфакс-Україна, посилаючись на офіційну заяву МЗС РФ у четвер.

"Виходячи з принципу взаємності в порядку відповідних заходів 58 співробітників посольства США в Москві і два працівника Генерального консульства США в Єкатеринбурзі оголошені persona non grata за діяльність, несумісну з дипломатичним статусом. Їм належить покинути територію Російської Федерації до 5 квітня 2018 року", - повідомляє МЗС РФ у четвер.

Раніше про дзеркальні заходи щодо США оголосив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

Тим часом, як наголошується в повідомленні зовнішньополітичного відомства, "29 березня в МЗС РФ був викликаний посол США в РФ Джон Хантсман, якому заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Сергій Рябков передав ноту протесту з приводу обурливих і необгрунтованих вимог американської влади про те, щоб 60 російських дипломатичних співробітників покинули територію США, і про закриття Генерального консульства Росії в Сіетлі, а також у зв'язку з наміром американської влади захопити його приміщення, чому передувало силове захоплення ними в 2016-2017 роках п'яти інших об'єктів російської державної власності в США.