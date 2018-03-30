РФ вислала 13 українських дипломатів: Клімкін назвав це нонсенсом

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що відповідь Російської Федерації на вислання з України 13 російських дипломатів була "дзеркальною", і назвав це нонсенсом. Про це Клімкін написав у п'ятницю, 30 березня, у Twitter.

"Дзеркальна" реакція Росії з висилкою наших дипломатів - це нонсенс. Ми ж не намагалися когось отруїти в Солсбері. Це зробила Росія і отримала відсіч усього цивілізованого світу. У нас є кому подбати про громадян України в РФ. Працюємо далі", - написав міністр.

«Дзеркальна» реакція Росії з висилкою наших дипломатів - це нонсенс. Ми ж не намагалися когось отруїти в Солсбері. Це зробила Росія і отримала відсіч всього цивілізованого світу. У нас є кому подбати про громадян України в РФ. Працюємо далі. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 30, 2018

Нагадаємо, Україна видворила 13 російських дипломатів у відповідь на отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля.