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РФ вислала 13 українських дипломатів: Клімкін назвав це нонсенсом

30 березня, 2018 - 18:18
Фото Reuters

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив, що відповідь Російської Федерації на вислання з України 13 російських дипломатів була "дзеркальною", і назвав це нонсенсом. Про це Клімкін написав у п'ятницю, 30 березня, у Twitter.

"Дзеркальна" реакція Росії з висилкою наших дипломатів - це нонсенс. Ми ж не намагалися когось отруїти в Солсбері. Це зробила Росія і отримала відсіч усього цивілізованого світу. У нас є кому подбати про громадян України в РФ. Працюємо далі", - написав міністр.

Нагадаємо, Україна видворила 13 російських дипломатів у відповідь на отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля.

Джерело: День

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