Сьогодні у Києві буде найбільше відключення від водопостачання в історії міста

Низка районів та житлових масивів Києва залишаться без водопостачання з 10:00 30 березня до 7:00 31 березня через відключення насосної водопровідної станції "Крутогірна" для виконання робіт із заміни аварійної запірної арматури. Про це повідомили в столичному водоканалі. Там також уточнили, що це відключення стане наймасштабнішим в історії Києва.
Обмеження діятимуть в наступних районах:
Зниження надійності водопостачання (зниження тиску у водопровідних мережах до значень пожежного мінімуму – 1,0-2,0 атм.):
Голосіївський район
район Голосієве – Амурська площа, центральні частини вулиць Васильківської та Ломоносова та Голосіївського проспекту, а також суміжні вулиці;
проспект Науки – Стратегічне шосе та суміжні вулиці.
Святошинський район
"Микільська Борщагівка" в районі вулиць Гната Юри, Володимира Покотила, Сім'ї Сосніних та суміжних вулиць.
Солом'янський район
житловий масив "Першотравневий" у районі вул. Авіаконструктора Антонова, Чоколівського бульвару, вул. Пітерської і суміжних вулиць;
житловий масив "Солом'янка" в районі Повітрофлотського проспекту, вулиць Солом'янської та Андрія Головка, проспекту Лобановського;
житловий масив "Чоколівка" (забудова від Чоколівського бульвару до аеропорту "Київ") – повністю;
група житлових масивів "Відрадний" (забудова в районі, обмеженому бульваром Вацлава Гавела, вул. Гарматна, Відрадним проспектом, вулицями Новопольова і Пост-Волинська) – повністю.
Обмеження водопостачання на верхніх поверхах багатоповерхової забудови:
Голосіївський район
житлові масиви "Теремки-1", "Теремки-2" – повністю;
багатоповерхова забудова вздовж проспекту Науки та суміжних вулиць;
район Голосієве від Голосіївської площі до ж/м "Теремки";
Святошинський район
житловий масив "Микільська Борщагівка" – повністю;
житловий масив "Південна Борщагівка" – повністю;
житловий масив "Академмістечко" в районі вул. Генерала Вітрука та суміжних вулиць;
район Галагани в межах вулиць Дружківська та Чистяківська, проспекту Перемоги.
Солом'янський район
район Шулявка в межах вулиць Вадима Гетьмана, Виборзької, Гарматної, Польової та суміжних вулиць.
Шевченківський район
житловий масив "Нивки" – повністю.