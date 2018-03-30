Сьогодні у Києві буде найбільше відключення від водопостачання в історії міста

Низка районів та житлових масивів Києва залишаться без водопостачання з 10:00 30 березня до 7:00 31 березня через відключення насосної водопровідної станції "Крутогірна" для виконання робіт із заміни аварійної запірної арматури. Про це повідомили в столичному водоканалі. Там також уточнили, що це відключення стане наймасштабнішим в історії Києва.

Обмеження діятимуть в наступних районах:

Зниження надійності водопостачання (зниження тиску у водопровідних мережах до значень пожежного мінімуму – 1,0-2,0 атм.):

Голосіївський район

район Голосієве – Амурська площа, центральні частини вулиць Васильківської та Ломоносова та Голосіївського проспекту, а також суміжні вулиці;

проспект Науки – Стратегічне шосе та суміжні вулиці.

Святошинський район

"Микільська Борщагівка" в районі вулиць Гната Юри, Володимира Покотила, Сім'ї Сосніних та суміжних вулиць.

Солом'янський район

житловий масив "Першотравневий" у районі вул. Авіаконструктора Антонова, Чоколівського бульвару, вул. Пітерської і суміжних вулиць;

житловий масив "Солом'янка" в районі Повітрофлотського проспекту, вулиць Солом'янської та Андрія Головка, проспекту Лобановського;

житловий масив "Чоколівка" (забудова від Чоколівського бульвару до аеропорту "Київ") – повністю;

група житлових масивів "Відрадний" (забудова в районі, обмеженому бульваром Вацлава Гавела, вул. Гарматна, Відрадним проспектом, вулицями Новопольова і Пост-Волинська) – повністю.

Обмеження водопостачання на верхніх поверхах багатоповерхової забудови:

Голосіївський район

житлові масиви "Теремки-1", "Теремки-2" – повністю;

багатоповерхова забудова вздовж проспекту Науки та суміжних вулиць;

район Голосієве від Голосіївської площі до ж/м "Теремки";

Святошинський район

житловий масив "Микільська Борщагівка" – повністю;

житловий масив "Південна Борщагівка" – повністю;

житловий масив "Академмістечко" в районі вул. Генерала Вітрука та суміжних вулиць;

район Галагани в межах вулиць Дружківська та Чистяківська, проспекту Перемоги.

Солом'янський район

район Шулявка в межах вулиць Вадима Гетьмана, Виборзької, Гарматної, Польової та суміжних вулиць.

Шевченківський район

житловий масив "Нивки" – повністю.