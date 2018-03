SpaceX запустила на орбіту Falcon 9 з десятьма супутниками Iridium Next (відео)

Американська космічна компанія SpaceX сьогодні, 30 березня, успішно вивела на орбіту супутники Iridium Next за допомогою ракети-носія Falcon 9. Про це повідомила прес-служба компанії у Twitter.

"Успішне розгортання всіх 10 супутників Iridium Next на навколоземній орбіті підтверджено", - зазначається в повідомленні.

Successful deployment of all 10 @IridiumComm NEXT satellites to low-Earth orbit confirmed.

