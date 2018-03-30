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SpaceX запустила на орбіту Falcon 9 з десятьма супутниками Iridium Next (відео)

30 березня, 2018 - 19:44
Фото NASA

Американська космічна компанія SpaceX сьогодні, 30 березня, успішно вивела на орбіту супутники Iridium Next за допомогою ракети-носія Falcon 9. Про це повідомила прес-служба компанії у Twitter.

"Успішне розгортання всіх 10 супутників Iridium Next на навколоземній орбіті підтверджено", - зазначається в повідомленні.

Протягом півгодини компанія окремими повідомленнями повідомляла про успішний запуск кожного з 10-ти супутників.

Так, SpaceX успішно провела п'ятий за рахунком запуск супутників Iridium NEXT. Запуск відбувся о 17:13 за київським часом. Кожен із 1800-фунтових (860-кілограмових) супутників має антену L-діапазону для передачі звуку і даних на телефони і термінали даних на землі.

Відео старту опублікували на сайті SpaceX.

Новітні телекомунікаційні супутники Iridium NEXT належать компанії Iridium Communications. Цей міжнародний оператор мобільного телефонного зв'язку, який базується недалеко від Вашингтона в штаті Вірджинія, в партнерстві з франко-італійської Thales Alenia Space поставив завдання зібрати і випробувати 81 супутник Iridium NEXT.

Попередні чотири успішні місії SpaceX випустили 40 супутників з січня 2017 року, востаннє - в грудні.

Джерело: День

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