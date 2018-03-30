Кожна держава складається і стверджується непорушною цілістю кордонів.
Пилип Орлик, український політичний, державний і військовий діяч, Гетьман Війська Запорозького у вигнанні, поет, публіцист

Справа Волошина: Глава Миколаївської ОДА Савченко попросив тимчасового відсторонення з посади

30 березня, 2018 - 16:25
Фото: УНІАН

Голова Миколаївської ОДА Олексій Савченко написав заяву про відсторонення його від посади на час розслідування обставин самогубства виконувача обов'язків голови Миколаївського міжнародного аеропорту Владислав Волошин. Про він заявив під час брифінгу, передає УНН.

"18 березня сталася трагічна подія. Загинув виконувач обов’язків керівника Миколаївського міжнародного аеропорту Владислав Волошин. Щоб уникнути спекуляцій, я попросив відсторонити. На час слідства. Я написав заяву з цього приводу і зареєстрував її сьогодні", - заявив Савченко.

Як повідомлялося, вчора, 29 березня, під стінами Миколаївської обласної державної адміністрації влаштували мітинг на фоні розслідування справи про смерть колишнього військового льотчика, учасника АТО, в.о. директора Миколаївського аеропорту Владислава Волошина.

Нагадаємо, 18 березня у Миколаєві у власній квартирі скоїв самогубство шляхом пострілу з бойового пістолету 29-річний Волошин.

Слідство розглядає кілька версій самогубства Волошина.

Джерело: УНН

Більше новин

Холодницький показав заяву на звільнення та розповів про пропозиції "працювати" проти НАБУ
Порошенко прозвітував про свої доходи і видатки за рік
РФ вислала 13 українських дипломатів: Клімкін назвав це нонсенсом
Луценко підтвердив, що детективи НАБУ прослуховували кабінет Холодницького
Україна має неочікувану прогалину в національній безпеці, – Аслунд
Порошенко підписав закон щодо стабілізації діяльності "Чорноморнафтогазу"

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 