Президент США Дональд Трамп анонсував завершення військової операції в Сирії по боротьбі з терористами "Ісламської держави". Про це він заявив 29 березня, виступаючи в Ричфілді (штат Огайо), повідомило Politico.

За його словами американські військові зараз "вибивають дух з ІДІЛ", але "дуже скоро підуть з Сирії". Трамп вважає, що настав час "дозволити іншим людям подбати про ситуацію" в Сирії.

Президент США підкреслив, що військовослужбовці США повинні "повернутися в свою країну, якій вони належать, в якій хочуть бути".

Газета The New York Times у грудні 2017 року писала, що в Сирії перебувають близько 2 тис. американських військових.

Війна в Сирії триває з 2011 року. У бойових діях беруть участь урядові війська, опозиціонери, радикальні ісламісти, курди і бойовики "Ісламської держави". У вересні 2014 року операцію проти ІДІЛ почала коаліція на чолі з США. У вересні 2015 року до конфлікту в Сирії приєдналася Росія, в серпні 2016-го – Туреччина.