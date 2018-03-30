У 20 містах України запустили 4G

В Україні мобільні оператори у п'ятницю, 30 березня, запустили зв'язок четвертого покоління - 4G у 20 містах. Про це повідомив президент України Петро Порошенко у Facebook.

"Зв'язок четвертого покоління відсьогодні в Україні! Оператори мобільного зв'язку запускають 4G у понад двадцяти містах України. Вітаю українців із впровадженням 4G", - заявив Порошенко.

Зокрема, про запуск 4G повідомили оператори lifecell та Vodafone.

Зокрема, у Vodafone є 4G у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі та Одесі, повідомляється на сторінці компанії у Facebook.

Інші великі міста обіцяють підключити вже 30 березня.

"Вітаємо Київ, Львів, Харків, Дніпро та Одесу, у вас 4G. І ця лихоманка потужною стрімкою хвилею розповсюдиться на інші міста України вже сьогодні", - заявили в компанії.

Подібне повідомлення поширено також на сторінці оператора lifecell у Facebook. У повідомленні йдеться про те, що оператор першим запустив в Україні новий стандарт. Щоб підключитися до нового стандарту, потрібні лише SIM-карта і смартфон, які підтримують 4G/LTE.

Як повідомлялося, Український державний центр радіочастот оголосив, що 30 березня почне видавати компаніям дозвільні документи.

6 березня в Україні відбулися відкриті торги на отримання ліцензій 4G у діапазоні 1800 МГц. Компанії "Київстар", "Vodafone-Україна" та Lifecell сумарно заплатять за 4G-ліцезії у діапазоні 1800 МГц майже 5,5 млрд грн.