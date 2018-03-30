У Франції розстріляли автомобіль азербайджанського журналіста, загинула його дружина

У Франції жертвами збройного нападу стали азербайджанський журналіст Рахім Намазов і його дружина. Чоловік у критичному стані після вогнепального поранення в спину, його дружина вбита пострілом в голову з близької відстані. Про це повідомляє УНН з посиланням на Businessinsider.

Трагедія трапилася в поблизу міста Тулуза в південно-західній частині Франції. Намазов і його дружина їхали в автомобілі, коли в їхньому напрямку було зроблено сім пострілів.

За наявною інформацією, азербайджанський журналіст проживав у Франції у вигнанні.

Існує версія, що мало місце "зведення політичних рахунків", оскільки Рахім Намазов є "журналістом, якого на батьківщині катували й посадили до в’язниці", він отримав політичний притулок у Франції.

Нагадаємо, словацький 27-річний журналіст Ян Куцяк, який працював на сервері новин Aktuality.sk, був убитий разом зі своєю дівчиною в місті Велка-Мака, розташованому в 65 км від столиці країни Братислави.