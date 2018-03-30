У Каліфорнії кав'ярні зобов'язали попереджати відвідувачів про загрозу раку

В американському штаті Каліфорнія мережі кав'ярень відтепер зобов'язані розміщувати на своїй продукції попередження про те, що речовина акриламід, що виникає під час обсмажування кави, може викликати рак.

Таке рішення виніс 29 березня верховний суд у Лос-Анджелесі, повідомляє DW.

"Воно (рішення суду - ред.) поширюється приблизно на 90 компаній, пов'язаних з продажем кави, серед яких - відома мережа Starbucks. Компанії не змогли довести в суді, що хімічна речовина акриламід, яка міститься в каві, не несе потенційного ризику виникнення онкологічних захворювань", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, неурядова організація CERT, яка в тому числі інформує громадян про токсичні речовини, подала до суду на мережі кав'ярень ще 2010 року. На думку її представників, акриламід, що утворюється під час обсмажування кави, є канцерогеном.

Кавові компанії в свою чергу заявляють, що концентрація акриламіду в каві занадто незначна, щоб попереджати про це покупців.

"Попередження про ризик раку на каву вводило б в оману", - підкреслив віце-президент Асоціації виробників кави Вільям Мюррей, підкресливши, що численні дослідження, навпаки, довели користь кави для здоров'я.

Але довести цю точку зору в суді представникам кавових компаній не вдалося, і тепер Асоціація виробників кави має намір оскаржити рішення суду.