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У квітні всі військові пенсіонери отримають доплати до пенсій за січень-березень, - Гройсман

30 березня, 2018 - 21:24
Фото з архіву "Дня"

У квітні всі військові пенсіонери отримають доплати до пенсій за січень-березень. Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман на нараді з міністром соціальної політики Андрієм Ревою щодо ситуації з пенсіями військовослужбовців, передає "Урядовий портал".

"У квітні всі військові пенсіонери отримають доплати до пенсій за січень-березень, а з травня розпочнеться системна виплата вже підвищених військових пенсій", - повідомив Гройсман.

Він наголосив на важливості того, щоб до травня всі виплати були здійснені в повному обсязі, адже з цього місяця необхідно виходити на системність підвищених виплат.

При цьому, Рева нагадав, що середній розмір підвищення пенсій складає 1 500 грн.

Він запевнив, що все проходитиме у плановому режимі і поставлені завдання будуть виконані.

Нагадаємо, підвищені пенсії вже виплачено 15,3 тисячам пенсіонерів-військовослужбовців на загальну суму понад 62 мільйони гривень.

Джерело: День

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