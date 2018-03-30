У Львові показали, якою може бути поштова марка

Виставку проектів представили у приміщенні Головпоштамту ( вул. Словацького, 1), і складається експозиція з п’ятнадцяти робіт студентів 4-го курсу відділу графічного дизайну Коледжу декоративного і ужиткового мистецтва ім. Івана Труша. В проекті кожен студент виконував серію поштових марок, конвертів та пам'ятних штемпелів гашення.

Як розповіла «Дню» голова циклової комісії відділу графічного дизайну навчального закладу Ганна Кучабська, «Поштова марка» є курсовим завданням студентів серед інших завдань програми. «Я викладаю на 4-му курсі вже багато років, але майже завжди вимагала від студентів обирати темою своїх робіт будь-що, що стосується життя, культури, історії України, – зазначає педагог. – Бо марка, відправляючись світами, мусить нести звістку про нас як про народ, як про націю... Ставлячи завдання студентам, завжди наголошую на тому, що потрібно шукати композиційну структуру, велику увагу приділяти декоративно-стилевій інтерпретації зображуваного, шукати й графічну мову, ретельно добирати кольорову гаму і, звісно ж, шрифти. І це в ідеалі мала би бути інновація з урахуванням українських традицій».

Вочевидь, варто нагадати, що у Львівському коледжі декоративного і ужиткового мистецтва, якому вже понад 140 років, десять різних мистецьких відділів (факультетів). Відділ графічного дизайну відкрито 1996-го. Крім графічного дизайну, на факультеті вивчають різні види класичного естампу. Властиво, вже з першого курсу студенти починають виконувати завдання в техніці високого друку (ліногравюру одноколірну та багатоколірну). Пізніше вивчають глибокий друк (офорт, суху голку) і плоский друк (монотипію, трафарет) тощо. Уміння працювати з такими техніками не лише дає студентам змогу стати спеціалістами в галузі станкової графіки, а й робить їх багатогранними фахівцями, які майстерно поєднують різні напрями творчої діяльності – естамп і комп’ютерну графіку. Тому програми містять завдання, під час виконання яких студент, працюючи над дизайном, наприклад, плаката, марки, календаря або книжки, використовує творчі роботи, створені в одній з графічних технік. Отож, за весь період навчання на відділі графічного дизайну студенти встигають ознайомитися з різними видами графічної майстерності та дизайну.

«Тішить те, що після закінчення навчання наші випускники-графіки є конкурентоспроможними фахівцями, знаходять на ринку праці власне місце й гідно репрезентують наш славний коледж», – говорить Ганна Кучабська. І додає, що теперішня виставка у приміщенні Головпоштамту є спробою розповісти про потужний потенціал студентів Коледжу декоративного і ужиткового мистецтва ім. Івана Труша в ділянці створення дизайну нових українських поштових марок.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів

Фото Андрія КУБ'ЯКА