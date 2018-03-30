У Португалії закрили базу з ремонту російських вертольотів

Влада Португалії закрила базу, де проводилося технічне обслуговування російських вертольотів "Камов". Про це повідомляє радіостанція TSF з посиланням на главу компанії Everjets - підрядника робіт, передає ЄП.

База з ремонту вертольотів розташовується в місті Понте-ді-Сор, там знаходяться шість вертольотів російського виробництва, куплених в 2006 році. Вони використовуються для надання допомоги в надзвичайних ситуаціях і гасіння лісових пожеж.

Приводом до закриття стали дії компанії Heliavionics (субпідрядника ремонту), яка переміщувала обладнання та матеріали без дозволу португальського уряду.

Компанія Everjets, яка управляє і обслуговує вертольоти, заявила, що подасть позов проти Національного органу цивільного захисту (ANPC), який закрив базу. Ця компанія виграла тендер на 46 млн євро на модернізацію вертольотів.

Президент компанії Рікрадо Діас заявив, що у нього є діючий контракт з державою на управління і обслуговування вертольотів, а їх зупинка призведе до величезних збитків.

Діас також повідомив, що в січні отримав штраф від ANPC за те, що вертольоти призупинили польоти. Everjets була оштрафована на 380 тисяч євро в 2016 та 2017 роках роках в цілому за 224 години несанкціонованого простою, але компанія підтверджує, що отримала новий штраф в розмірі 344 000 євро.

Діас запевняє, що вина цих простоїв полягає не в Everjets, а в Національному органі цивільної авіації (ANAC), який відмовляється прийняти продовження терміну експлуатації частини вертольотів, хоча компанія гарантує, що вони відремонтовані виробником.

Він також заявив, що російські техніки навряд чи повернуться до Португалії, і тому державні вертольоти будуть зупинені на невизначений термін.