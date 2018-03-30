Кожна держава складається і стверджується непорушною цілістю кордонів.
Пилип Орлик, український політичний, державний і військовий діяч, Гетьман Війська Запорозького у вигнанні, поет, публіцист

У рамках "Французької весни" презентують книгу "Пройти крізь Чорнобиль"

30 березня, 2018 - 22:43
Фото Reuters

У Києві в середу, 4 квітня, о 12.00 відбудеться презентація книги французької письменниці Галі Аккерман "Пройти крізь Чорнобиль" (у Залі 2). Організатором виступає агентство "Укрінформ".

Книга "Пройти крізь Чорнобиль" - це філософська розмова про катастрофу як "радянської Помпелеї", про Чорнобиль як символ знищення і відродження життя в усіх його сферах, про  "поліську Атлантиду" - культурологічну експедицію в Зону Відчуження, про віднайдення надії в постапокаліптичний час.

Презентація книги видавництва "Либідь" пройде  у рамках "Французької весни".

Серед запрошених: Олена Бойко - директор видавництва "Либідь"; Костянтин Сігов - культуролог і видавець; Ростислав Омеляшко - керівник культурологічної Чорнобильської експедиції; Микола Хрієнко - журналіст; Лариса Івшина - головний редактор газети "День"; Петро Таращук - перекладач; представники Посольства Франції.

Модератором зустрічі буде Оксана Пахльовська.

Більше новин

Вироби дітей з волинського Полісся побачать у Києві та Нью-Йорку
У Львові показали, якою може бути поштова марка
У Львові на фестивалі виставили в’язану писанку
На Вінниччині презентували книгу про події Української революції
У прифронтовій Авдіївці відбудеться Фестиваль українського кіно
У Луцьку представили виставку "Великодній дивосвіт"

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 