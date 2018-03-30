У рамках "Французької весни" презентують книгу "Пройти крізь Чорнобиль"

У Києві в середу, 4 квітня, о 12.00 відбудеться презентація книги французької письменниці Галі Аккерман "Пройти крізь Чорнобиль" (у Залі 2). Організатором виступає агентство "Укрінформ".

Книга "Пройти крізь Чорнобиль" - це філософська розмова про катастрофу як "радянської Помпелеї", про Чорнобиль як символ знищення і відродження життя в усіх його сферах, про "поліську Атлантиду" - культурологічну експедицію в Зону Відчуження, про віднайдення надії в постапокаліптичний час.

Презентація книги видавництва "Либідь" пройде у рамках "Французької весни".

Серед запрошених: Олена Бойко - директор видавництва "Либідь"; Костянтин Сігов - культуролог і видавець; Ростислав Омеляшко - керівник культурологічної Чорнобильської експедиції; Микола Хрієнко - журналіст; Лариса Івшина - головний редактор газети "День"; Петро Таращук - перекладач; представники Посольства Франції.

Модератором зустрічі буде Оксана Пахльовська.