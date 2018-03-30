У США принц Саудівської Аравії вперше зустрівся з лідерами іудейської громади

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман в середу зустрівся з групою єврейських та католицьких лідерів в Нью-Йорку, повідомляє The Times of Israel.

Ця зустріч - рідкісний випадок міжконфесійного діалогу і перша в історії зустріч саудівського принца з високопоставленими представниками іудейського співтовариства, відзначає видання.

На зустрічі були присутні голова Союзу ортодоксальних єврейських конгрегацій Аллен Фагін, глава Руху реформування Рік Якобс і представник Консервативного руху іудеїв Стівен Верник.

"На зустрічі сторони підкреслили загальний зв'язок між людьми, особливо людьми віри, важливість толерантності, співіснування і роботи пліч-о-пліч в ім'я кращого майбутнього для людства", - повідомили у саудівському посольстві в США.

У заяві посольства додали, що "Королівство Саудівська Аравія завжди і буде продовжувати захищати розширення діалогу; відстоюючи краще розуміння між віруваннями і зосереджуючи увагу на спільній людській належності всіх народів».

Ніяких конкретних деталей щодо того, про що говорили єврейські та католицькі лідери з саудівським принцем не повідомляється.

Відзначимо, незважаючи на недавню риторику толерантності та реформ в Саудівській Аравії, королівство все ще забороняє символи єврейської та християнської релігій.

Нагадаємо, наслідний принц Саудівської Аравії знаходиться з візитом в США. Під час поїздки він зустрівся з президентом Дональдом Трампом і низкою високопоставлених чиновників.