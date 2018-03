У США вважають висилку американських дипломатів з РФ нелегітимною

Офіційний представник держдепартаменту Хізер Нойерт в четвер заявила, що Вашингтон залишає за собою право відповісти на прийняті Росією заходи у відповідь на рішення про висилку російських дипломатів з США. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Як я розумію, Росія планує зробити незаконні дії у відповідь проти 28 країн, які висловили солідарність з Великою Британією. Росія продовжує ізолювати себе після зухвалої хімічної атаки. Ми ще вивчаємо деталі прийнятих Росією заходів, і я скажу ще раз, що ми залишаємо за собою право на відповідь на будь-які дії Росії щодо США", - заявила Х.Нойерт на брифінгу в держдепі в четвер.

"Я не готова прогнозувати, що саме станеться, але у нас безумовно є можливість зробити це (вжити заходів у відповідь - ІФ)", - повідомила вона у відповідь на запитання журналіста, чи означає ця заява, що в питанні взаємних дипломатичних обмежень "це ще не кінець".

Представник держдепу також пояснила, чому відомство вважає заходи Росії нелегітимними.

"США спільно з багатьма іншими країнами ухвалили рішення про висилку російських шпигунів. Ми не сприймаємо це як принцип "зуб за зуб" у дипломатичній сфері", - підкреслила Х.Нойерт.

Вона додала, що Росії не варто приміряти на себе роль жертви в "справі Скрипаля".

"Росії не варто прикидатися жертвою. Єдиними жертвами цієї ситуації стали двоє людей, що лежать в лікарні в Великій Британії, а також люди, які не можуть піти в парк, медпрацівники та представники спецслужб, які після інциденту змушені проходити лікування і спостерігатися, тому що вони контактували з отруйною речовиною", - сказала вона.

Пізніше Хізер Нойерт написала на своїй сторінці у Twitter, що США та Великобританія мали право не надсилати своїх послів на брифінг у МЗС РФ, щоб почути дикі звинувачення і неправдоподібні спростування.

“Росія відповідальна за хімічну атаку своїх агентів. Спроби уникнути відповідальності відповідають знайомому сценарію: Крим, МН17, Донбас, Литвиненко, допінг тощо …” - йдеться у повідомленні.

US & UK were right not to send our Ambassadors to @mfa_russia briefing to hear wild accusations and implausible denials. #Russia was responsible for the nerve agent attack. Attempts to deny responsibility follow a familiar script: Crimea, MH17, Donbas, Litvinenko, doping, etc...