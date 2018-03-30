У Венесуелі правозахисники вимагають розслідування причин бунту у в'язниці

Правозахисники у Венесуелі вимагають ретельного розслідування причин бунту й пожежі у в'язниці поліцейського відділу, де загинуло 68 осіб, повідомляє Reuters.

"Лідери в області прав людини у Венесуелі вимагають ретельного розслідування безладів і пожежі, у результаті яких 68 осіб загинуло у в'язниці поліцейського відділу", - говориться у повідомленні.

За словами чиновників, розслідування події у в'язниці у Валенсії вестимуть чотири прокурори.

Згідно з думкою правозахисників, багато в'язнів сильно недоїдають і перебувають у переповнених камерах. Багато хто з них також утримується у в'язницях поліцейських відділів протягом кількох місяців, де за правилами їх варто затримувати на термін не більше двух-трьох днів.

Як відзначають журналісти Reuters, насильство в тюрмах було проблемою в Венесуелі протягом десятиліть. Лідер останнього лівого періоду Уго Чавес одного разу описав проблему як саму «дику» в світі і пообіцяв її вирішити.

Але опозиційні політики заявили, що ця катастрофа стала ще однією ознакою некомпетентності правлячих соціалістів в країні, яка знаходиться в глибокій економічній кризі, і страждає від браку продовольства, гіперінфляції і нестримної злочинності.

«Єдиним винуватцем є уряд, який протягом тривалого часу зберігає величезну кількість ув'язнених, які утримуються у камерах поліцейських відділень в нелюдських умовах», - сказав опозиційний лідер Яджайра Форер.

Нагадаємо, у венесуельській Валенсії в'язні влаштували бунт і пожежу у в'язниці, в результаті чого загинули 68 людей.