Україна має неочікувану прогалину в національній безпеці, – Аслунд

Україна має проблему для національної безпеки в енергопостачанні. Таке переконання висловив аналітик Atlantic Council Андерс Аслунд в матеріалі, опублікованому на сайті організації, передає Радіо "Свобода".

"Це незбагненно, що в одинадцяти з 24 українських обленерго значною часткою володіє російський націоналіст Олександр Бабаков", який перебуває під санкціями всіх задіяних країн через його роль в російській окупації та анексії Криму, будучи на посаді віце-спікера російської Держдуми, наголошує аналітик, звертаючи увагу на те, що Бабаков також фігурує в так званих "Панамських паперах".

Згідно з санкціями США та Європи, активи Бабакова мають бути заморожені, стверджує Ослунд. Аналітик радить українському урядові заморозити його активи з огляду на питання національної безпеки: "Ми турбуємось через російські кібернапади на українську енергомережу, в той час як значною її частиною володіє, контролює та управляє ворог".

"Ще один значний власник – Костянтин Григоришин – раніше був російським громадянином, але отримав українське громадянство", - йдеться в матеріалі.

Аслунд також прокоментував приватизаційні плани в Україні: "Наразі держава володіє міноритарними пакетами акцій в багатьох обленерго. Через те, що кожна з цих компаній насправді перебуває під контролем одного чи двох великих бізнесменів, уряд має продати міноритарні пакети за мінімальною ціною, встановленою державою єдиному зацікавленому покупцеві", - радить аналітик. Це було частково зроблено минулого року, і уряд передбачив продаж ще десяти міноритарних пакетів акцій.