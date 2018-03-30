Уряд Канади готовий розширити санкції проти РФ

У випадку необхідності посилення тиску на Росію Канада готова накласти додаткові санкції на прибічників кремлівського режиму. Про це йдеться у відповіді уряду Канади на нещодавно опублікований звіт Постійного комітету федерального парламенту із питань оборони, текст якої є у розпорядженні агентства "Укрінформ".

"Уряд Канади готовий накласти додаткові санкції, які буде потрібно, аби підтримувати тиск на Росію. Канада ухвалює рішення стосовно санкцій у тісній співпраці з міжнародними партнерами та союзниками, у тому числі G7, НАТО та ЄС", - йдеться у документі.

При цьому в уряді наголосили, що наразі під дію канадських санкцій підпадають більше 300 російських та українських фізичних і юридичних осіб. "Ці заходи залишатимуться у дії, поки не будуть скасовані, а їх тривалість безпосередньо прив'язана до повного виконання Росією своїх зобов'язань відповідно до Мінських угод, а також поваги до суверенітету й територіальної цілісності України", - наголошується у тексті.

Нагадаємо, в оприлюдненому наприкінці грудня минулого року звіті Постійного комітету парламенту Канади із питань оборони "Канадська підтримка України у час кризи та збройного конфлікту", уряд закликають розширити санкції проти Росії за її агресію щодо України.

Як повідомлялося, Канада приєдналася до видворення російських дипломатів через отруєння у британському Солсбері колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля.