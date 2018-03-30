В Австралії внаслідок падіння повітряної кулі постраждали 16 людей

Сьогодні вранці в Австралії впала повітряна куля в районі Хантер-Веллі (Мисливська долина), повідомляє австралійська SBS News.

При падінні кулі постраждали 16 людей. Зазначається, що постраждалі госпіталізовані з переломами різного ступеня тяжкості, у кількох пошкоджений хребет.

Лікарі повідомили, що всі постраждалі перебувають у стабільному стані, загрози їхньому життю немає. Як повідомляється, 12 постраждалих виписали з лікарні відразу, як надали невідкладну допомогу.

Поліція поставила під сумнів дії оператору Balloon Safaris, який не дзвонив в екстрену службу, а пілот швидко спакував повітряну куля після того, як вона зачіпилась за дерева і впала на дорозі біля Макдональдсу близько 8:30 ранку.

Деміан Крок з Асоціації професійних повітряних куль Австралії відкидає будь-які звинувачення на адресу Balloon Safaris. Він заявив, що це «сміховинно» говорити про непрофесіоналізм оператору, а також пілоту повітряної кулі.

«Вони є давнім оператором, а пілот має 26-річний досвід роботи - це 3000 з гаком годин», - сказав він.

«Немає вимоги дзвонити в екстрену службу, якщо пілот вважає, що немає надзвичайної ситуації. Немає також необхідності телефонувати в громадську поліцію».

Австралійське бюро з безпеки на транспорті було проінформовано про інцидент, наразі поліція проводить розслідування.