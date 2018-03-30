В ООН занепокоєні тим, що Україна приймає обмежену кількість біженців

В ході тижневої поїздки в Україну заступник Верховного комісара ООН у справах біженців зустрівся в Києві з вимушеними переселенцями і представниками НУО, які надають їм підтримку. Про це повідомляють на офіційному сайті ООН.

Його зачепили розповіді цих людей - так само, як і те, що він побачив на пропускному пункті в Майорську, де люди годинами стоять на холоді, щоб перетнути «лінію дотику». Більшість з них - люди похилого віку, які живуть в районах, непідконтрольних Києву, але пенсію можуть отримати тільки на території України, що знаходиться під контролем уряду. У такій же ситуації опиняються, серед інших, і інваліди. Причому, перш ніж отримати допомогу, люди повинні зареєструватися в якості «внутрішньо переміщених осіб» і регулярно проходити перевірку.

«Ці люди пережили подвійну травму, - сказав Джордж Окот-Оббо. - Вони вже живуть в умовах безперервного конфлікту, а тепер через складні процедури і вимоги людям дуже важко отримати свої законні пенсії та інші соціальні виплати, яких вони часом просто можуть втратити».

У бесіді із заступником міністра внутрішніх справ України Тетяною Ковальчук Джордж Окот-Оббо висловив занепокоєння тим, що країна приймає дуже обмежене число біженців.

«В УВКБ стурбовані тим, що деяким шукачам притулку, особливо сирійцям, не дозволяють подати заяву про надання притулку після прибуття в аеропорт, - зазначив Джордж Окот-Оббо. - Якби нам дозволили з ними зустрітися, ми допомогли б їм подати заяву в тісній співпраці з державною міграційною службою».