В Ємені в результаті авіаудару саудівської коаліції загинули 8 людей

Коаліція під керівництвом Саудівської Аравії в четвер завдала авіаудару по ринку в єменської провінції Саада, загинули щонайменше 8 осіб, повідомляє Сіньхуа.

Згідно зі свідченнями очевидців, увечері 29 березня коаліція завдала авіаудару по фруктовому ринку в адміністративному центрі провінції місті Саада, що призвело до загибелі 8 осіб, в тому числі трьох торговців і п'ятьох членів однієї сім'ї.

За словами чиновника місцевих органів безпеки, багато торговців отримали поранення, безлічі торгових лавок було завдано збитків, всі постраждалі були доставлені в лікарні.

Це вже третій за останній місяць удар коаліції, який призвів до жертв серед мирного населення. У Ємені з вересня 2014 року триває протистояння між урядовими силами і бунтівниками-хоусітамі. У березні 2015 року Саудівська Аравія і її союзники почали військову операцію проти хоусітов під кодовою назвою "Буря рішучості".