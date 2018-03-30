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В Ємені в результаті авіаудару саудівської коаліції загинули 8 людей

30 березня, 2018 - 15:40
Фото Reuters

Коаліція під керівництвом Саудівської Аравії в четвер завдала авіаудару по ринку в єменської провінції Саада, загинули щонайменше 8 осіб, повідомляє Сіньхуа.

Згідно зі свідченнями очевидців, увечері 29 березня коаліція завдала авіаудару по фруктовому ринку в адміністративному центрі провінції місті Саада, що призвело до загибелі 8 осіб, в тому числі трьох торговців і п'ятьох членів однієї сім'ї.

За словами чиновника місцевих органів безпеки, багато торговців отримали поранення, безлічі торгових лавок було завдано збитків, всі постраждалі були доставлені в лікарні.

Це вже третій за останній місяць удар коаліції, який призвів до жертв серед мирного населення. У Ємені з вересня 2014 року триває протистояння між урядовими силами і бунтівниками-хоусітамі. У березні 2015 року Саудівська Аравія і її союзники почали військову операцію проти хоусітов під кодовою назвою "Буря рішучості".

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