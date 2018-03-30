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"Великоднє перемир'я" в зоні АТО: Бойовики застосували керовані ракети, 1 військовий загинув, 3 поранені

30 березня, 2018 - 18:51
Фото Reuters

Сьогодні, 30 березня, бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

"У першу половину доби режим "великоднього перемир’я" встановлений з опівночі 30 березня бойовиками російсько-окупаційних військ не дотримувався. Станом на 18.00 зафіксовано 16 обстрілів позицій сил АТО", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на Донецькому напрямку з 82 мм мінометів, гранатометів та протитанкової керованої ракети противник обстріляв наші укріплення поблизу Талаківки, гранатомети застосував в районі Опитного, Верхньоторецького та Богданівки, а зенітну установку – неподалік Водяного. Крім цього, зі стрілецької зброї вогонь вівся по захисниках Авдіївки, Опитного, Новотроїцького, Шахти Бутівки та Павлополя.

На Луганському напрямку від початку доби умови перемир’я з боку ворога дотримувалося у повній мірі.

У штабі повідомили, що під час виконання бойових завдань один український військовослужбовець загинув, троє воїнів – отримали поранення.

Джерело: День

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