"Великоднє перемир'я" в зоні АТО: Бойовики застосували керовані ракети, 1 військовий загинув, 3 поранені

Сьогодні, 30 березня, бойовики 16 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

"У першу половину доби режим "великоднього перемир’я" встановлений з опівночі 30 березня бойовиками російсько-окупаційних військ не дотримувався. Станом на 18.00 зафіксовано 16 обстрілів позицій сил АТО", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на Донецькому напрямку з 82 мм мінометів, гранатометів та протитанкової керованої ракети противник обстріляв наші укріплення поблизу Талаківки, гранатомети застосував в районі Опитного, Верхньоторецького та Богданівки, а зенітну установку – неподалік Водяного. Крім цього, зі стрілецької зброї вогонь вівся по захисниках Авдіївки, Опитного, Новотроїцького, Шахти Бутівки та Павлополя.

На Луганському напрямку від початку доби умови перемир’я з боку ворога дотримувалося у повній мірі.

У штабі повідомили, що під час виконання бойових завдань один український військовослужбовець загинув, троє воїнів – отримали поранення.