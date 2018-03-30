Влада Чехії видала Вашингтону підозрюваного у хакерстві громадянина РФ

Влада Чехії видала Вашингтону підозрюваного в хакерстві громадянина Росії Євгена Нікуліна, екстрадиції якого вимагали Росія і США. Це підтвердили в Міністерстві юстиції Чехії, повідомляє Радіо Свобода.

«Ми підтверджуємо екстрадицію до США. Він уже вилетів», – заявила речниця Мін’юсту.

Раніше про екстрадицію повідомили кілька чеських ЗМІ, але в уряді Чехії рішення не підтверджували.

Напередодні спікер Палати представників США Пол Раян під час візиту до Чехії заявив, що очікує від чеської влади видачі підозрюваного російського хакера в США, а не в Росію.

Минулого року суд у Чехії постановив, що 30-річного Нікуліна можна видати і США, і Росії. Остаточне рішення стосовно країни видачі росіянина мав схвалити міністр юстиції Чехії.

У США Нікуліна звинувачують у розкраданні інформації в інтернет-компаній LinkedIn, Dropbox і низки інших. Його адвокати стверджують, що агенти ФБР США намагалися домогтися від нього зізнань у зломі ресурсів Демократичної партії США в ході президентської кампанії Гілларі Клінтон.

Нікулін заявляв, що не причетний до кібератак на сервери Демократичної партії США і заперечував звинувачення американських правоохоронців.

Росія також зверталася з вимогою екстрадиції Нікуліна за звинуваченням у крадіжці, організованій через інтернет.

Євген Нікулін був арештований чеською поліцією у співпраці з ФБР США в жовтні 2016 року на підставі ордера Інтерполу, виданого за запитом США.

Після його арешту Москва звинуватила Вашингтон у переслідуванні її громадян і обіцяла боротися за екстрадицію Нікуліна.