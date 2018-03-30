Вироби дітей з волинського Полісся побачать у Києві та Нью-Йорку

Завершився перший етап першого конкурсу декоративно-прикладного мистецтва «З Україною в серці» серед школярів чотирьох районів Волині: Ківерцівського, Маневицького, Камінь-Каширського і Любешівського. Його ідея народилася у США, де свого часу перебувала у складі української делегації народний депутат України, професор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Ірина Констанкевич. Під час однієї зустрічі з представницями Союзу українок США почула, що вони хотіли б допомагати обдарованим українським дітям.

Конкурс «З Україною в серці» допоміг віднайти талановитих дітей на Волині, дати їм можливість розвиватися далі і плекати народне мистецтво, берегти його, продовжувати. На конкурс подано понад 300 робіт: витинанки, розпис на склі, ляльки-мотанки, вироби з сіна і коріння дерев, різьба по дереву, вишивки... Ірина Констанкевич каже, що є роботи просто неймовірні, Волинь таки багата талантами. Відбувся конкурс завдяки підтримці фонду Ігоря Палиці «Тільки разом», головою його журі стала викладач університету, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України Галина Вахрамєєва. Переможці першого етапу запрошені у Луцьк для участі в другому етапі конкурсу, для них проведуть майстер-класи відомі митці Волині. Опісля роботи талановитих дітей з волинського Полісся покажуть у Києві (цьому сприяє «Волинське братство») та у Нью-Йорку.

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк