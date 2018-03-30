ЗСУ готуються до 10-ї украінсько-данської операції "Північний сокіл"

У Повітряних Силах Збройних Сил України триває підготовка до вже 10-ї українсько-данської операції «Північний сокіл» з доставки пального і вантажів на острові Гренландія. Цьогорічна місія розпочнеться 3 квітня і триватиме до 5 травня. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ на офіційній сторінці у Facebook.

Під час «Північного сокола-2018» планується виконати 25 рейсів літаком Іл-76 з американської авіабази Туле на данську станцію «Норд» та перевезти понад 500 тонн пального, а також іншого майна, визначеного технічною угодою. Передбачається, що загальний наліт сягне 120 годин, йдеться у повідомленні.

Як зазначили в Командуванні ПС, літак Іл-76, який цього року полетить до Гренландії, не так давно був відновлений на Миколаївському ДП «НАРП». Цей борт до місії «Північний сокіл» ще не залучався, але у травні 2015 року виконував завдання в іншій міжнародній операції — доставляв гуманітарні вантажі до Непалу та доправляв звідти на батьківщину українських громадян

"Для організації якісної підготовки до майбутньої операції данська сторона переказала Повітряним Силам ЗС України аванс у розмірі $150 тисяч. Згідно із затвердженим кошторисом, ці гроші будуть спрямовані на закупівлю запасних частин і майна, необхідних для виконання поставлених завдань. Додам, що наприкінці лютого Україну відвідала делегація ВПС Королівства Данії, представники якої мали нагоду спостерігати за останніми приготуваннями наших військовослужбовців та високо оцінили їхній рівень підготовки", - розповідає старший інспектор-льотчик Командування ПС полковник Сергій Артеменко.

Загалом до Гренландії відправляться 23 представники Повітряних Сил ЗС України. Серед них 11 членів екіпажу, 10 осіб інженерно-технічного складу та двоє представників Командування ПС — керівник операції від української сторони та його помічник. До речі, майже весь особовий склад, задіяний в операції «Північний сокіл-2018», вже залучався до виконання завдання у Гренландії та має чималий досвід роботи в екстремальних умовах Крайньої Півночі.

За словами полковника Сергія Артеменка, на початку березня з Гренландії до України літаком С-130 ВПС Королівства Данії було доправлено нові гумові баки для пального. На аеродромі в Борисполі українські військові разом із данськими колегами змонтували резервуари у вантажному відсіку Іл-76 та перевірили їх на герметичність і надійність кріплень. Після цього все обладнання демонтували та відправили літаком С-130 назад у Данію, де воно чекатиме на прибуття нашого транспортника у квітні. Данська сторона придбала гумові баки у Канаді — країні, яка має величезний досвід виготовлення й експлуатації такої продукції. На відміну від старих ємностей з дюралюмінію, що встановлювалися на Іл-76 раніше, нові виготовлені з матеріалу, який краще пристосований до роботи в умовах арктичних холодів (баки без втрати функціональності витримують температуру до –55…–600С) та не піддається корозії. Крім того, вони значно легші й не деформуються під впливом зовнішніх чинників.

До речі, якщо операція «Північний сокіл-2017» тривала із середини березня до середини квітня, то цього року її терміни зміщені. Не в останню чергу це пов’язано з погодними умовами. За прогнозами метеорологів, у цей період тут очікують сильні хуртовини, які вже неодноразово ставали причиною простою українського літака в попередніх місіях. Утім і більш пізній період має свої особливості.