1288 людей вважаються зниклими безвісти на окупованому Донбасі, - правозахисники

У базі громадської організації "Мирний берег", яка документує інформацію про порушення прав людини в зоні конфлікту на Донбасі, зниклими безвісти вважаються 1 тис. 288 людей.

Таку кількість констатував голова організації Геннадій Щербак на прес-конференції в Києві в четвер, передає Інтерфакс-Україна.

"За час конфлікту, за всі чотири роки, нам надійшло понад 5 тис. звернень про зниклих безвісти. На сьогодні в нашій базі 1288 людей, які числяться безвісти зниклими", - сказав Г.Щербак.

Він зазначив, що громадська організація з 2014 року збирає та документує інформацію про порушення прав людини в зоні конфлікту, спілкується з родичами зниклих безвісти, шукає свідків подій.

"У нас уже є кілька справ, які ми виграли в суді. Знайшовши свідків, ми довели факт загибелі без знайдення тіла", - зазначив голова організації.

На його думку, ухвалення профільного закону про статус осіб, зниклих безвісти, не вплине на роботу органів, уповноважених на розшук зниклих безвісти, на ухвалення ними процесуальних рішень та проведення слідчих дій, від яких залежить ефективність пошуку.

Г.Щербак також зазначив, що в чинному Кримінальному процесуальному кодексі слідчі та прокурори забезпечені достатнім процесуальним інструментом, за допомогою якого "можна максимально зібрати інформацію" про зниклих безвісти осіб.

"Як правило, рідні збирають інформацію про зниклих і передають слідчому. Проте така інформація не отримує належної процесуальної оцінки відповідних дій", - додав він.

На думку голови "Мирного берега", комісія, яка опікуватиметься питаннями зниклих безвісти і буде сформована згідно з ухваленим раніше профільним законом, має бути наділена правом у конкретних випадках надавати рекомендації органам, відповідальним за розшук людей, ініціювати проведення заходів, що забезпечують ефективність пошуку.

Він також пояснив, що ефективність роботи комісії залежатиме від затвердженого Кабінетом Міністрів України положення про її діяльність. У ньому насамперед мають бути передбачені чіткі правила та обов'язки всіх органів, уповноважених здійснювати облік і розшук осіб, зниклих безвісти.

У свою чергу менеджер з адвокації Центру інформації про права людини Альона Луньова зазначила, що до процесу створення такої комісії необхідно залучити громадські організації, які вже мають досвід такої роботи щодо пошуку зниклих безвісти осіб.