Австрія запропонувала посилити контроль на кордонах ЄС за допомогою армії

Міністр оборони Австрії Маріо Кунасек запропонував своїм колегам з ЄС посилити контроль на кордонах союзу за допомогою армії.

Про це він заявив під час закритої зустрічі глав Міноборони країн ЄС у Відні, повідомляє агентство Reuters.

Кунасек запропонував план використання Австрією солдатів, підпорядкованих поліції, на своїх кордонах.

"Ми повинні вміти ефективно захищати наші кордони", - заявив австрійський міністр, додавши, що дискусія пройшла досить позитивно.

Водночас у Німеччині та Естонії не бачать необхідності у залученні армії до захисту кордонів, вважаючи, що для боротьби з нелегалами достатньо прикордонників та поліції.

Як повідомлялося, у червні Австрія вже провела на кордоні навчання за участю військовослужбовців та гелікоптерів, які нібито блокували проходження через кордон сотень мігрантів.

Нагадаємо, з 1 липня Австрія почала піврічне головування у Раді ЄС.