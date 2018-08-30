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Австрія запропонувала посилити контроль на кордонах ЄС за допомогою армії

30 серпня, 2018 - 22:07
Фото: Reuters

Міністр оборони Австрії Маріо Кунасек запропонував своїм колегам з ЄС посилити контроль на кордонах союзу за допомогою армії.

Про це він заявив під час закритої зустрічі глав Міноборони країн ЄС у Відні, повідомляє агентство Reuters.

Кунасек запропонував план використання Австрією солдатів, підпорядкованих поліції, на своїх кордонах.

"Ми повинні вміти ефективно захищати наші кордони", - заявив австрійський міністр, додавши, що дискусія пройшла досить позитивно.

Водночас у Німеччині та Естонії не бачать необхідності у залученні армії до захисту кордонів, вважаючи, що для боротьби з нелегалами достатньо прикордонників та поліції.

Як повідомлялося, у червні Австрія вже провела на кордоні навчання за участю військовослужбовців та гелікоптерів, які нібито блокували проходження через кордон сотень мігрантів.

Нагадаємо, з 1 липня Австрія почала піврічне головування у Раді ЄС.

Джерело: День

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