Британія та Франція втрутились в сутички рибалок за доступ до угідь у протоці Ла-Манш

Сутички британських та французьких рибалок за доступ до угідь у протоці Ла-Манш змусили Лондон та Париж розпочати переговори для залагодження конфлікту.

Про це повідомляє Голос Америки.

Режим діяльності в рибальських угіддях довкола Європи регулюються домовленостями у межах Європейського Союзу, але питання розподілу багатств моря часто стають причинами місцевих протистоянь.

Вихід Великої Британії з ЄС означає, що рибалки з інших країн Євросоюзу втратять право на вилови у британських водах, але британці можуть втратити права на рибальство у водах європейських країн.

Питання рибальства є частиною складних і болісних переговорів Лондона з Брюсселем щодо угод, які визначатимуть економічні й політичні відносини сторін після березня 2019 року.

Телеканали показали драматичні відеокадри того, як на початку тижня майже 40 французьких рибальських суден проганяють британських суперників з району біля узбережжя Нормандії, багатого на морські гребінці - їстівні молюски.

Франція готова надіслати поліцейські катери, щоб запобігти подальшим сутичкам, під час яких у понеділок рибалки таранили судна, стріляли сигнальними ракетами, кидали предмети й вигукували образи й погрози.

Причиною протистояння, яке триває віддавна, називають суперечності між місцевими та міжнародними правилами.

Лондон каже, що британські рибалки не порушують міжнародних законів, узгоджених в межах ЄС, але французи наголошують, що місцеві правила у тому регіоні встановлюють літній період заборони на вилов морських гребінців.

Французькі рибалки кажуть, що оскільки вони змушені дотримуватися місцевих правил для збереження морських ресурсів, то робитимуть усе, щоб їх не порушували іноземці, яких місцеві домовленості теоретично не стосуються.