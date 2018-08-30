Екіпаж "Норду" не притягнули до кримінальної відповідальності через закінчення терміну давності, - Слободян

Екіпаж затриманого кримського судна "Норд" не притягнули до кримінальної відповідальності через закінчення терміну давності.

Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, справи щодо "Норду" передали в суд 20 квітня, проте 23 липня у зв'язку із закінченням тримісячного строку притягнення до відповідальності суд закрив кримінальні справи. Слободян додав, що в ході судових засідань захист моряків неодноразово просив перенести розгляд, а самі моряки затягували його.

Він також додав, що моряки, які є громадянами України, можуть у будь-який час повернутися до місця постійного проживання.