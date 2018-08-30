Екс-віце-президента ФІФА засудили до 9 років в'язниці за хабарі

Колишнього віце-президента ФІФА та екс-керівника Південноамериканської конфедерації футболу, Хуана Анхеля Напоута засудили до дев'яти років в'язниці за одержання хабарів.

Про це повідомляє Reuters.

У 60-річного парагвайця також конфіскують понад три мільйони доларів, і ще він повинен буде сплатити мільйонний штраф.

У грудні 2017 року присяжні визнали Напоута винним в одержанні хабара майже в три з половиною мільйона доларів і вимаганні 25 мільйонів.

У цій же справі проходили екс-керівники Федерацій футболу Перу і Бразилії Мануель Бурга і Хосе Марія Марін. Першого виправдали, а другого засудили до чотирьох років в'язниці і грошового штрафу.

У травні 2015 року ФІФА опинилася в центрі корупційного скандалу. Високопоставлених співробітників федерації запідозрили в отриманні хабарів при розподілі прав на телетрансляції і голосуванні при виборі країн-господарів чемпіонатів.