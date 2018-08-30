Франція та Німеччина підготують ініціативу щодо мігрантів

Франція та Німеччина розраховують підготувати спільну ініціативу щодо врегулювання міграційної кризи в Європі до неформального саміту країн-членів ЄС, запланованого на 20 вересня в Зальцбурзі.

Про це у середу заявив глава французького зовнішньополітичного відомства Жан-Ів Ле Дріан, виступаючи в Парижі на закритті щорічної наради послів Франції за кордоном, передає УНН з посиланням на Le Monde.

"Разом з німецькими друзями ми шукаємо узгоджене рішення щодо міграційного питання. Стосовно цієї теми ми хочемо встигнути виробити єдину франко-німецьку позицію до саміту в Зальцбурзі, який відбудеться 20 вересня. Це робиться для того, щоб не віддати цю тему в руки популістів і торговців ілюзіями", - заявив він.

Французький міністр також зазначив, що Берлін залишається ключовим партнером для Парижа в ЄС.

"Ми працюємо і будемо працювати разом з Німеччиною, яка є для нас основним партнером. Франко-німецькі відносини - це двигун відновлення прогресу в Євросоюзі", - додав Ле Дріан.

Підготовка до неформальної зустрічі глав держав та урядів країн Євросоюзу ведеться на фоні заочної полеміки, яка розгортається між президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який разом із главою МВС Італії Сальвіні зайняв жорстку позицію щодо міграційного питання, вимагаючи зупинити потік нелегалів з Африки і Азії.

Як повідомлялося раніше, 24 серпня під час неформальної зустрічі в Брюсселі лідери країн ЄС не змогли досягти згоди у питанні нелегальних мігрантів.