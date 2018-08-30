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Генсек ООН занепокоєний станом Сенцова

30 серпня, 2018 - 11:21
Фото: currentytime.tv

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш стурбований станом здоров'я незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова, який вже понад 100 днів продовжує голодування.

Про це у середу заявив речник Гутерреша Стефан Дюжаррік.

"У відповідь на питання, речник повідомив, що генеральний секретар залишається занепокоєним станом здоров'я Олега Сенцова, який вже більше 100 днів голодує, і за повідомленнями перебуває у критичному стані", - йдеться у повідомленні.

За словами Дюжарріка, питання українського режисера було частиною обговорень між генсеком та російською владою.

Нагадаємо, нещодавно Сенцов у новому листі повідомив про серйозні проблеми зі здоров’ям.

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Джерело: День

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