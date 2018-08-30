Генштаб: На Яворівському полігоні пройдуть найбільші в Україні міжнародні сухопутні навчання

Відкриття найбільших в Україні спільних сухопутних навчань підрозділів Збройних сил України та армійських підрозділів іноземних держав Rapid Trident-2018 відбудеться 3 вересня.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генеральний штаб України.

«У понеділок, 03 вересня 2018 року, на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (с. Старичі, Яворівський район, Львівська область) відбудеться відкриття найбільших в Україні спільних сухопутних навчань підрозділів Збройних Сил України та армійських підрозділів іноземних держав»., - йдеться у повідомленні.

У ході навчань буде відпрацьовано низку питань пов’язаних з сучасними вимогами до ведення бою, а також багаторівневу систему управління бойовими підрозділами.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ розпочалося спільне командно-штабне навчання з правоохоронними органами "Шторм - 2018".