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Комітет ЄП підтримав початок переговорів щодо візової лібералізації для Косова

30 серпня, 2018 - 13:48
Фото Reuters

Комітет громадянських свобод Європейського парламенту проголосував за початок переговорів щодо візової лібералізації для Косово. Про це написав брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у своєму Twitter.

"Комітет громадянських свобод Європейського парламенту проголосував за те, щоб почати переговори з Європейською Радою і Комісією щодо візової лібералізації для Косово. Голосування на пленарному засіданні відбудеться у жовтні. Дипломати Ради мають провести перші дебати з цього питання 17 вересня", — написав він.

Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала Раді ЄС та Європейському парламенту скасувати візовий режим для жителів Косово шляхом внесення його до безвізового списку країн для короткого перебування в Шенгенській зоні.

Додамо, що днями п

резиденти Сербії і Косова дали зрозуміти, що вони розглядають зміни кордонів обох країн для досягнення історичного мирного врегулювання і закликали Європейський Союз надати ключову підтримку їхнім зусиллям. 

 

Джерело: День

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