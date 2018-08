Комітет ЄП підтримав початок переговорів щодо візової лібералізації для Косова

Комітет громадянських свобод Європейського парламенту проголосував за початок переговорів щодо візової лібералізації для Косово. Про це написав брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у своєму Twitter.

"Комітет громадянських свобод Європейського парламенту проголосував за те, щоб почати переговори з Європейською Радою і Комісією щодо візової лібералізації для Косово. Голосування на пленарному засіданні відбудеться у жовтні. Дипломати Ради мають провести перші дебати з цього питання 17 вересня", — написав він.

