"Королівська битва" у Чорнобилі: Українські розробники презентували нову гру

Звучить, ніби щось неймовірне. Але у віртуальному світі поняття реальності та фантастики давно змішалися.

Такої ж думки притримується компанія Vostok Games, яка раніше створила популярну гру S.T.A.L.K.E.R. А зараз розробила онлайн-шутер Fear The Wolves, який представлений у популярному жанрі "королівська битва".

Гравці в командах або поодинці поміщаються в суворі локації зараженого радіацією Чорнобиля. Задля перемоги "королівська битва" змусить гравців битися до останнього персонажа, яких налічує 100 чоловік.

Однак це не єдина проблема. Щоб вижити, гравцям доведеться переживати не тільки про супротивників: на них чекатимуть смертельні аномалії, динамічна зміна погоди та мутування істот. До того ж гра супроводжуватиметься зміною дня і ночі. Все це стимулюватиме гравців до адаптації стратегії гри.

Роль базової зброї в Fear the Wolves виконує пожежна сокира , а ось більш потужні зразки озброєння доведеться розшукувати на карті, уникаючи радіоактивних пасток, а також зустрічей з іншими гравцями і вовками-мутантами. До речі, вовки будуть виступати додатковим мотиватором для пошуку потужного зброї, так як відбитися від них голими руками і базовою зброєю не вийде.

По мірі зростання радіоактивності гравцеві доведеться подбати про те, щоб вчасно знайти протигаз і костюм хімзахисту - це не тільки захистить його від втрати здоров'я, а й дозволить пробратися в найбільш небезпечні зони, де можна знайти наймогутнішу зброю. Цікаво, що звуження зони за рахунок зростання радіації буде проходити "нерівномірно і непередбачувано", а повністю безпечних місць на карті немає в принципі.

"Також розробники пообіцяли ще один оригінальний ігровий режим, який привнесе незвичайний поворот в розуміння жанру", — йдеться в описі до проекту.

Правда, деталі особливого режиму тримаються у таємниці, бо повноцінний вихід гри відбудеться лише у 2019-му.

"Королівською битвою" успіхи України на світовій арені комп’ютерних ігор не завершуються.

Так, українська компанія розробляє продовження культової комп’ютерної гри S.T.A.L.K.E.R. 2.