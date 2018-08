Китай активно постачає КНДР підсанкційні товари, - Трамп

Китай активно постачає до Північної Кореї підсанкційні товари. Про це йдеться у заяві Білого дому, поширеній на сторінці президента США Дональда Трампа у мережі Twitter.

"Ми знаємо, що Китай надає Північній Кореї суттєву підтримку, у тому числі у формі грошей, палива, добрив та багатьох інших товарів. Це не сприяє вирішенню конфлікту", - наголошується у заяві.

При цьому у Трампа висловили переконання, що торговельна суперечка між США та Китаєм буде найближчим часом вирішена.

"Стосовно торговельних суперечок між США та КНР, а також інших розбіжностей, то вони з часом уладнаються президентом Трампом та прекрасним президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Їх стосунки та зв’язок залишаються дуже міцними", - зазначали у Білому домі.

STATEMENT FROM THE WHITE HOUSE

President Donald J. Trump feels strongly that North Korea is under tremendous pressure from China because of our major trade disputes with the Chinese Government. At the same time, we also know that China is providing North Korea with...

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 29, 2018