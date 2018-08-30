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Китай активно постачає КНДР підсанкційні товари, - Трамп

30 серпня, 2018 - 09:02
Фото ndtv.com

Китай активно постачає до Північної Кореї підсанкційні товари. Про це йдеться у заяві Білого дому, поширеній на сторінці президента США Дональда Трампа у мережі Twitter.

"Ми знаємо, що Китай надає Північній Кореї суттєву підтримку, у тому числі у формі грошей, палива, добрив та багатьох інших товарів. Це не сприяє вирішенню конфлікту", - наголошується у заяві.

При цьому у Трампа висловили переконання, що торговельна суперечка між США та Китаєм буде найближчим часом вирішена.

"Стосовно торговельних суперечок між США та КНР, а також інших розбіжностей, то вони з часом уладнаються президентом Трампом та прекрасним президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Їх стосунки та зв’язок залишаються дуже міцними", - зазначали у Білому домі.

Нагадаємо, між США та Китаєм вже кілька місяців точиться торговельна війна. Обидві країни регулярно обвинувачують одна одну у порушенні торговельних практик та накладають мита на різноманітну продукцію.

Додамо також, що резолюція Радбезу ООН забороняє поставки до КНДР пального й багатьох інших товарів, що можуть бути використані у виробництві ядерної зброї або фінансуванні цього.

Джерело: Укрінформ

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