Латвійські військові у ході навчань відпрацювали "український сценарій"

Латвійські військові у ході навчань "Намейс 2018" відпрацювали "український сценарій"

Про це пише LA.lv.

Рано в п'ятницю в Єкабпілсі прозвучав сигнал тривоги. За легендою, низка добре підготовлених і фізично розвинених людей підійшли до міської ради, вимагаючи зміни влади у місті і країні та провокуючи сутички з поліцією. У відповідь латвійська армія підняла батальйони Нацгвардії і спецназ.

Військові наголошують, що саме з нібито беззбройних мітингів місцевих почалося захоплення влади російськими диверсантами в українському Донецьку й Луганську.

Придушення "зіткнень" у Латвії відпрацювали також союзні польські військові.

У навчаннях "Намейс 2018" беруть участь військовослужбовці, ополчення, співробітники структур МВС, представники союзних армій - загалом майже 10 тисяч осіб. У ролі противників виступають солдати союзників по НАТО. Навчання триватимуть до 2 вересня.