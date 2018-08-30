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МІП планує витратити близько 35 млн грн на популяризацію України у світових медіа

30 серпня, 2018 - 17:42
Фото: mip.gov.ua

Міністерство інформаційної політики очікує, що його витрати на популяризацію України за кордоном у мас-медіа за результатами року становитимуть близько 35 млн грн

Про це заявив держсекретар Міністерства інформаційної політики України Артем Біденко, передає Інтерфакс-Україна.

"Загалом на кінець року сподіваємося вийти на цифру близько 35 млн грн за цей рік на медійну популяризацію України за кордоном", - повідомив Біденко.

Зокрема, популяризація на телеканалі EuroNews за контрактом коштуватиме близько 3 млн грн. На інші сфери популяризації в засобах масової інформації, тендер щодо яких ще триває, буде витрачено близько 26 млн грн.

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