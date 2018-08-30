МІП запустив на окупованих територіях проукраїнські телеканали

Міністерство інформаційної політики запустило 5 телеканалів та 9 радіостанцій, які мовлять на окупованих територіях, що дозволяє оперативно доносити об'єктивну інформацію для аудиторії.

Про це під час прес-конференції щодо звіту про роботу МІП за перше півріччя 2018 року зазначила перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова, повідомляє Укрінформ.

"За перше півріччя достатньо багато було нами зроблено. Ми діємо згідно з нашим планом дій, який було затверджено і всередині Міністерства, і планом дій уряду. Вся робота по окупованих територіях ведеться в рамках реалізації двох основних документів, які були нами напрацьовані два роки тому - Стратегія інформаційної реінтеграції Криму і Стратегія інформаційної реінтеграції Донбасу, яка нещодавно була ухвалена урядом, і це розширює наші можливості", - зазначила Джапарова.

За її словами, "одним із головних етапів роботи (МІП- ред.) у рамках окупованих територій, а саме відновлення українського мовлення, то ключовою подією стало не тільки запуск 5 телеканалів і 9 радіостанцій, які мовлять сьогодні з Херсонської вежі на Чонгарі на Крим, але й запуск телеканалу UA|TV на окупованих територіях".

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