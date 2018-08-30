МОН розробило план, як ліквідовувати черги до дитсадків

Щоб ліквідувати черги до дитячих садочків МОН розробило план дій, який передбачає, що до 2020 року в Україні буде створено 96 тисяч додаткових місць у дитсадках. Про це УНН повідомили у Міністерстві освіти і науки у відповідь на запит.

"На виконання доручення прем’єр-міністра Володимира Гройсмана щодо ліквідації черг на влаштування дітей до закладів дошкільної освіти до 2020 року, Міністерство освіти і науки розробило, а Кабмін прийняв розпорядження "Про затвердження плану дій на 2017-2019 роки поетапного створення додаткових місць у закладах освіти для дітей дошкільного віку". План дій розроблено на підставі регіональних планів створення додаткових місць для дітей дошкільного віку, він передбачає створення 96 тис. місць до 2020 року", — розповіли у міністерстві.

У Міносвіти зауважили, що за 2017 рік і перше півріччя 2018 року створено 35,5 тисяч додаткових місць.

Цього вдалося досягти за рахунок: введення в експлуатацію новобудов, реорганізації закладів, відкриття приватних закладів, ремонтів будівель, відновлення діяльності дитсадків, повернення приміщень у державну власність тощо.

"У лідерах створення місць в дитячих садочках Київська, Одеська, Івано-Франківська області", — додали у МОН.

Нагадаємо, станом на 1 серпня 2018 року черга на зарахування до дитсадків становить 46 тисяч дітей.