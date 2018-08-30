МЗС підготувало пакет документів для денонсації договору про дружбу із РФ, - Клімкін

Міністерство закордонних справ України підготувало пакет документів для денонсації договору про дружбу, співробітництво і партнерство з РФ, укладеного в 1997 році, заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ці документи вже підготовлені, весь пакет. Ми його обробили. Найближчим часом внесемо його формально", - сказав глава МЗС журналістам у Києві в четвер, 30 серпня.

Міністр зазначив, що Росія порушила "практично всі положення цього договору, включаючи преамбулу".

"Найближчими днями ви вже почуєте: ми його безпосередньо внесемо на розгляд", - зазначив міністр.

П.Клімкін додав, що термін дії договору завершується, і "не може бути й мови про його продовження".

Як повідомлялося, 28 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що очікує від Міністерства закордонних справ пакета документів для початку процедури припинення дії договору.

Договір про дружбу, співробітництво та партнерство між Україною та Російською Федерацією було укладено 31 травня 1997 року терміном на десять років (із подальшою автоматичною пролонгацією документа, якщо сторони не висловляться проти). Верховна Рада ратифікувала документ 14 січня 1998 року, Держдума - 25 грудня 1998 року. Договір набув чинності 1 квітня 1999 року (з моменту обміну ратифікаційними грамотами).

Згідно зі ст. 40 договору, його укладено терміном на десять років. Дія договору автоматично продовжується на наступні десятирічні періоди, якщо жодна зі сторін не заявить про своє бажання припинити його дію не менше ніж за шість місяців до завершення чергового десятирічного періоду. Відлік першого десятирічного періоду розпочинався з дати набуття договором чинності (з 1 квітня 1999 року) і завершувався 1 квітня 2009 року. Тоді жодна зі сторін не виявила бажання припинити дію договору до 1 жовтня 2008 року, тому його дія автоматично продовжилася на наступний десятирічний період.

Згідно з договором про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ, закріплювався принцип стратегічного партнерства, визнання непорушності наявних кордонів, поваги територіальної цілісності та взаємного зобов'язання не використовувати свою територію на шкоду безпеці одне одного.