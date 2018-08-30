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На Донбасі за добу бойовики 18 разів порушили "перемир'я"

30 серпня, 2018 - 08:45
Фото Reuters

Упродовж минулої доби ситуація у зоні операції Об’єднаних сил залишалася напруженою, проте була цілком контрольованою та мала ознаки до стабілізації. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Російські окупанти 18 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 1 раз із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Противник вів прицільний вогонь із міномета калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Світлодарськ, Південне, Новгородське, Новомихайлівка, Павлопіль, Гнутове, Талаківка, Лебединське та Водяне", - йдеться у повідомленні.

На Горлівському напрямку в районі населеного пункту Новгородське противник застосував міномет.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил упродовж доби немає.

Від початку доби противник один раз обстріляв позиції українських військових у районі Луганського зі станкового протитанкового гранатомета.

Загалом інтенсивність обстрілів позицій Об'єднаних сил помітно знизилася, хоча повністю умов “шкільного” перемир'я ворог не дотримується.

Джерело: День

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