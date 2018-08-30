Навчання "Шторм 2018": ВМС України виконали бойові стрільби

Корабельні та катерні тактичні групи ВМС України виконали бойові стрільби по морським, повітряним і береговим цілям у рамках командно-штабного навчання "Шторм 2018". Про це повідомляє прес-центр Командування ВМС ЗСУ.

"Корабельні та катерні тактичні групи Військово-Морських Сил ЗСУ виконали бойові стрільби по морських, повітряних і берегових цілях, провели мінно-загороджувальні та пошуково-рятувальні дії, охорону та оборону пунктів базування. Українські морські піхотинці здійснили висадку морського тактичного десанту, провели протидесантні дії у визначених районах", - йдеться у повідомленні.

Задіяна в навчанні від українських ВМС та інших видів ЗСУ авіація, окрім підтримки підрозділів, здійснювала повітряну розвідку, польоти на пошук та знищення об’єктів, відбивала удари засобів повітряного нападу противника. Підрозділи інших військових формувань забезпечили посилення ділянок державного кордону, охорону автомобільних мостів та виконали інші завдання за призначенням.

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