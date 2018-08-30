Німеччина не поспішає підтримати ініціативу Макрона щодо єдиного бюджету ЄС

Німеччина не поспішає підтримувати ідею єдиного бюджету єврозони, яка є однією з центральних вимог французького президента Еммануеля Макрона.

Про це пише Financial Times, передає Інтерфакс-Україна.

У Берліні вважають, що пріоритет слід віддати іншим ініціативам, спрямованим на підвищення стійкості валютного блоку.

За словами заступника міністра фінансів ФРН Йорга Кукіса, плани створення бюджету єврозони не повинні відволікати учасників від переговорів про бюджет ЄС на наступний плановий етап - із 2020-го по 2027 рік.

"Чому ми маємо послабляти ЄС, створюючи паралельну структуру?", - запитує Й.Кукіс. Він вважає, що правильнішим буде зрозуміти, як бюджет ЄС має "посилювати стабільність, конкурентоспроможність і конвергенцію" країн блоку.

Водночас президент Франції говорив, що єврозона повинна мати свої фінансові можливості на випадок чергової кризи. Е.Макрон вважає, що такий бюджет можна фінансувати з наявних внесків окремих держав, а також потенційно за рахунок нових загальноєвропейських податків і зборів.

Як стверджує Е.Макрон, бюджет єврозони має бути еквівалентний кільком відсоткам її ВВП, що означає не одну сотню мільярдів євро.

При цьому представники Франції наголошували, що пропонований варіант фундаментально відрізняється від бюджету ЄС, який формується з 7-річних програм витрачання коштів у різних сферах, - від субсидій фермерам до наукових досліджень.